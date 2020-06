CdM – Gattuso vuole che resti il 70% della rosa: addii certi Allan e Milik

Calciomercato Napoli – Gattuso vuole che resti almeno un 70% della rosa azzurra, con gli addii certi di Milik e Allan

Calcio mercato Napoli – Gattuso vuole che resti il 70% della rosa, come da lui detto: “La continuità di risultati è fondamentale per arrivare pronti alla prossima stagione”. Di sicuro il tecnico vorrà qualche rinforzo in più, a tale riguardo ecco quanto si può leggere nell’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

“Gli addii quasi certi sembrano essere quelli di Allan e Milik. È slittato invece al 31 agosto l’addio di Callejon, che è in scadenza ma si è accordato con il Napoli per concludere la stagione da protagonista.

Non è esclusa la permanenza a sorpresa di Koulibaly, che De Laurentiis non venderà per meno di 100 milioni. Trapela dall’Inghilterra la notizia che il Liverpool stia per sfilarsi. Questo è già tempo di mercato, ma il treno Champions passa giovedì da Bergamo. E vale la pena provarci”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

KKN – Le ultime su Osimhen: non è previsto incontro ufficiale col Napoli

Benevento, Maggio emozionato: “In Serie A vogliamo restarci, Vigorito ha un progetto importante”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Alessandro Gassmann ricorda suo padre Vittorio: “Mi ha lasciato tantissimo, come lui nessuno”