Napoli-Crotone: Kostas Manolas è pronto per partire titolare

Kostas Manolas è riuscito a recuperare dall’infortunio e partirà titolare nella sfida tra Napoli e Crotone.

Il Napoli sta pian piano recuperando tutti i giocatori infortunati e tra essi c’è Kostas Manolas. Il difensore greco è stato costretto ad uno stop di oltre un mese a causa dell’infortunio alla caviglia. Recentemente è sceso in campo contro il Sassuolo e la Roma, ma soprattutto nel secondo caso si è trattato di prestazioni brevi. Contro il Crotone non sarà così: sembra che Manolas si sia allenato sempre più intensamente a Castel Volturno e sabato partirà titolare.

Il quotidiano Repubblica si sofferma proprio su questo argomento:

“Kostas Manolas ha lavorato sodo al Training Center di Castel Volturno in questi giorni per rifinire la condizione e sentirsi finalmente pronto. L’obiettivo è offrire il suo contributo nella volata Champions che comincerà sabato al “Maradona” contro il Crotone. L’infortunio alla caviglia ha condizionato il suo ultimo mese e mezzo. Il rientro col Sassuolo è stato negativo, quello con la Roma è durato troppo poco, quindi adesso il giocatore greco spera davvero di poter voltare pagine. Sarà lui il punto di riferimento della difesa del Napoli sabato, considerata l’assenza di Koulibaly per squalifica.”

