Ufficiale – Juventus, tegola in difesa per Andrea Pirlo: Demiral, lo stop

Juventus, altra tegola in difesa per Andrea Pirlo: infortunio Merih Demiral

Juventus, tegola in difesa per Andrea Pirlo, Merih Demiral dovrà infatti restare ai box per 20 giorni. Questo il comunicato del club bianconero:

“Merih Demiral, a causa di un problema riferito al termine della partita con il Porto, è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. I tempi di recupero sono di circa 20 giorni”.

