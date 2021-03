Insigne, presa decisione sul rinnovo: il motivo della visita dell’agente

Insigne, presa decisione sul rinnovo

Insigne ha preso una decisione sul rinnovo, ieri l’agente Vincenzo Pisacane era a Castel Volturno solo perché ha accompagnato Bruno Cirillo, suo collaboratore ed ex compagno di Gattuso, e non per approfondire il discorso legato al rinnovo di Lorenzo Insigne. infatti sia il procuratore che il capitano azzurro hanno deciso di non avere colloqui su questo tema, per un motivo semplice: in questo momento ogni tipo di trattativa potrebbe creare qualche cortocircuito nell’ambiente.

L’appuntamento per il rinnovo è rinviato – Onde evitare, dunque, speculazioni da parte della stampa su questo si è deciso di parlare del contratto solo in futuro. Anche per una questione economica: con o senza Champions League ci si troverebbe in due casi ben differenti ovviamente. A riportarlo è il giornalista ed esperto di mercato Rai Sport Venerato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

