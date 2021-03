Napoli, nome nuovo per la difesa: sondaggio per Mbemba del Porto. La valutazione

Sondaggio Napoli per Mbemba del Porto

Napoli, nome nuovo per la difesa, sondaggio per Mbemba del Porto, proprio la vittoria del Porto contro la Juventus ha acceso i riflettori d’Europa sui tanti calciatori che possono essere delle opportunità per il mercato della prossima stagione. Uno di questi è Chancel Mbemba, difensore arrivato nel 2018 dal Newcastle e con un contratto fino al 30 giugno del 2022 con i Dragoes. Questa dovrebbe essere l’estate della cessione. La valutazione fatta dai lusitani è intorno ai 15 milioni di euro.

SONDAGGIO DEL NAPOLI – Tanti club di Serie A sono alla ricerca di un difensore centrale per la prossima stagione, il Napoli è stato il primo a informarsi sulla sua situazione. C’è stato un sondaggio da parte del club azzurro, visto che Maksimovic difficilmente rinnoverà e Koulibaly è al centro di tante speculazioni, come ogni estate. Non è l’unica squadra ad avere mostrato interesse: in Inghilterra il Liverpool ha chiesto informazioni.

