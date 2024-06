Il Napoli è pronto a blindare Meret e Folorunsho

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport il Napoli sarebbe pronto a rinnovare i contratti di Alex Meret e Michael Folorunsho.

Alex Meret e Michael Folorunsho dovrebbero rinnovare a breve i loro contratti con il Napoli. La volontà del club azzurro sarebbe dunque quella di blindare i due azzurri. Per quanto riguarda l’estremo difensore il rinnovo dell’accordo sarà fino a giugno 2027, per il centrocampista invece si parlerebbe addirittura di un rinnovo fino al 2029.

Di seguito quanto si legge sul noto quotidiano:

“Il Napoli è pronto a blindare Michael Folorunsho ed Alex Meret per la prossima stagione. Il Napoli vuole prolungare i contratti del centrocampista, fresco dell’esordio agli Europei in Germania con la Nazionale di Luciano Spalletti e dell’estremo difensore Alex Meret. Per il centrocampista è pronto un rinnovo fino al 2029 mentre per il difensore si tratta per un accordo fino al giugno del 2027. Saranno dunque due punti fermi per il Napoli che sta nascendo guidato da Antonio Conte.”

