Napoli, Lobotka parla del futuro e ricorda lo Scudetto

Stanislav Lobotka ha ricordato la vittoria dello Scudetto del Napoli ed ha brevemente parlato del proprio futuro.

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria della Nazionale slovacca contro il Belgio. L’azzurro ha aperto una breve parentesi circa il proprio futur, ricordando anche il momento in cui il Napoli ha portto a casa il Tricolore.

Di seguito le sue parole:

“Riguardo il futuro al Napoli penso al fatto che il club mi abbia contattato e vuole che continui. Io mi trovo bene. La gente a Napoli ha una grande mentalità, in Italia si mangia bene. Vienna non è lontana, lì non piove, lì non c’è neve, al contrario ci sono spiagge, sole e nel complesso è bellissimo. Sapevo che la gente amasse il calcio, ma non pensavo che alla vittoria dello Scudetto sarei rimasto in mutande dopo la partita. Era una situazione folle. Per un momento ho pensato che mi avrebbero strappato l’intero set di vestiti. Fortunatamente, mi hanno lasciato i boxer.”

