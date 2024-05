Udinese, Cannavaro: “Possiamo fare male al Napoli”

Fabio Cannavaro, nuovo tecnico dell’Udinese, è intervenuto in conferenza stampa a pochi giorni dalla sfida contro il Napoli.

Il tecnico dell’Udinese Fabio Cannavaro è intervenuto in conferenza stampa in occasione della sua prima sfida da allenatore in Serie A: quella contro il Napoli.

Di seguito le sue parole:

“Dobbiamo continuare nel mantenere le distanze giuste nei reparti, con un’attenzione maggiore rispetto a quanto avuto a Bologna in fase di possesso ma anche di non possesso. Affronteremo avversari propositivi e dobbiamo provare a pungere perché abbiamo i mezzi per far male. Sappiamo che Brenner ha qualche minuto in più, Davis è un giocatore straordinario, ma vanno gestiti, a volte nella partita ci sono più partite da leggere e devi trovare la giusta soluzione. A Bologna ho visto uno spirito importante, quello che ci serve. La classifica di quest’anno ci dice che il Napoli è sotto al Bologna, è una squadra che ha sia a livello di gruppo sia individuale cose importanti, sono bravi sia con la palla che senza. Adesso hanno ritrovato un’organizzazione, chiudono bene il campo, inoltre hanno valori importanti anche davanti. Quella di Bologna non mi sembrava una partita nervosa, dobbiamo essere più lucidi in certe situazioni, abbiamo anche tanti diffidati, quando una stagione è negativa però arrivano anche problemi così. Dobbiamo eliminare la paura, tante volte parti per sconfitto ma poi vai lì e te la giochi senza paura, se vogliamo da qui alla fine risolvere questa situazione dobbiamo fare qualcosa in più, abbiamo lavorato su entrambe le fasi perché c’è da alzare l’asticella.”

