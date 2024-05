Napoli, obiettivo ottavo posto per andare in Conference League

Il Napoli potrebbe ancora puntare alla Conference League raggiungendo l’ottavo posto nella classifica di campionato.

La stagione di campionato del Napoli non è stata certamente delle migliori, tuttavia gli azzurri potrebbero ancora andare in Conference League.

Di seguito l’analisi del quotidiano Il Mattino:

“Non sarà facile, in questo momento gli azzurri sono fuori da tutte le coppe. Con quattro partite, 12 punti in palio e 50 in classifica, il Napoli dovrà provare a fare bottino pieno. Al netto di ulteriori slot che potrebbero arrivare dal successo di una tra Atalanta e Roma oltre che Fiorentina in Europa, in questo momento ci sono due posti disponibili per la prossima Europa League (il sesto ed il settimo) ed uno per la Conference (l’ottavo). Fatta eccezione per la stagione 2020-21 in cui servirono 68 punti alla Lazio per il sesto posto, il trend si assesta ai 63 punti. Una soglia per il Napoli aritmeticamente impossibile da raggiungere.”

