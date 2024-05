Interesse Napoli per Vitor Roque del Barcellona: primi contatti con l’agente, i dettagli

Interesse Napoli per Vitor Roque del Barcellona, i dettagli

Calciomercato – Interesse del Napoli in ottica futura per Vitor Roque, attaccante classe 2005 di proprietà del Barcellona.

La notizia dell’interessamento del club azzurro per il giocatore arriva direttamente dalla Spagna, in particolare dai giornalisti di Mundo Deportivo:

“Il calcio europeo attende i piani del Barcellona per la prossima stagione. In questo senso uno dei nomi che sta facendo parlare è quello di Vitor Roque. Il Barça sta prendendo in considerazione un prestito per la prossima stagione se non riesce a tesserarlo per mancanza di fair play. Diversi club si sono interessati a lui situazione. Manchester United, Napoli, Nizza e Olympique Lione hanno contattato il suo agente per conoscere la situazione di Vitor Roque. Questi club si uniscono all’interesse di Siviglia e Betis. Il giocatore prenderebbe in considerazione l’idea di andare in prestito in accordo con il club solo se continuasse a vedere che non potrà avere posto nel Barça a breve termine“.

