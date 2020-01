I viola si inseriscono nella trattativa per Amrabat

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Mario tramite il suo portare tra Napoli e Fiorentina sarà battaglia anche sul mercato.

Su Amrabat il Napoli ha messo da tempo gli occhi insieme all’ Inter , con gli azzurri che hanno trovato l’ accordo con il Verona anche poer Rrahmani. Ma nelle ultime ore si registra anche l’ interesse della Fiorentina che sta per presentarte un’ offerta al culb scaligero, a seguito della volontà del giocatore di abbracciare il progetto viola. Lunedì si entrera nel cuore della trattativa con gli agenti che comunicheranno al Verona la preferenza del giocatore il club viola, e poi toccherà alla Fiorentina trovare un accordo economico con il culb scaligero.

Il Napoli è forte dell’ accordo economico trovato con il Verona e spera sempre in un si del giocatore, ma i dubbi di amrabat su un suo trasferimento all’ ombra del Vesuvio non sono del tutto svaniti e al momento non sono neanche previsti incontri con i suoi agenti.

Questa resta sempre un’ operazione legata al mercato estivo in quanto il giocatore non potrebbe disputare partite ufficiali con un altro club avendo gia disputato gare con altri due club.

Fonte Sky

