Orlandini sul Napoli: “Il cambio di allenatore non è stato fatto bene!”

Orlandini: Napoli, con Gattuso le cose non sono migliorate. Castrovilli da Nazionale

Andrea Orlandini, ex di Fiorentina e Napoli, ha parlato a Radio Sportiva anche dell’attuale situazione del Napoli, di Gattuso e di altro.

Queste le parole dell’ex calciatore:

SU IACHINI

“Iachini l’ho portato io alla Fiorentina insieme a Pioli e Volpecina, lo conosco bene. Beppe sta facendo giocare la squadra, fatta eccezione contro la Spal, dove ha vinto pur non meritando. Contro Atalanta e Napoli ha fatto due grandi prestazioni. Vlahovic quando entra fa bene, Castrovilli è da Nazionale e al di sopra della norma”.

ORLANDINI SUL NAPOLI

“Con Gattuso, che credo sia un buon allenatore, le cose non sono migliorate. La situazione interna tra società e squadra ancora non è chiarita. Tanti giocatori non stanno rendendo al massimo, come Insigne ad esempio.

Il cambio di allenatore non è stato fatto bene, il Napoli doveva andare avanti con Ancelotti. Lozano? Anche se bravo non andava preso, gioca nella stessa zona di Insigne”.

IL NAPOLI E’ A RISCHIO RETROCESSIONE?

Rischio retrocessione per il Napoli? Non credo, però occhio ai precedenti illustri come la Fiorentina che nel ’93 andò in B pur avendo Batistuta”. Conclude Orlandini.

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche tra le quali: Tuttomercatoweb.com; TuttoJuve.com; Calciomercato.com; fondatore e Direttore Editoriale presso EuropaCalcio.it; fondatore e Direttore Editoriale presso CasaNapoli.Net See author's posts

Loading... Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri