Le pagelle – Il Napoli tocca il fondo! Anche la Fiorentina prende tre punti al San Paolo

NAPOLI – FIORENTINA 0-2. Per Gattuso quarta sconfitta in cinque partite di campionato

Continua la crisi del Napoli in campionato. Gattuso effettua scelte iniziali poco convincenti schierando Hysaj a destra, Di Lorenzo centrale e Luperto a sinistra. Dopo 32 minuti e il gol di svantaggio, il tecnico azzurro si rende conto delle sue scelte poco appropriate e riporta Luperto centrale, Di Lorenzo a destra e Hysaj a sinistra. Ma questo tardivo ripensamento non riesce a dare alla squadra gioco, equilibrio, affiatamento e determinazione.

LE PAGELLE DEL NAPOLI

Ospina 6 – Non responsabile sui due gol. Evita il raddoppio della Fiorentina salvando sulla linea di porta un tiro di Chiesa.

Hysaj 5 – Inizialmente schierato sulla fascia destra, svolge il suo compito con ordine. Spostato a sinistra perde in lucidità e si fa superare facilmente da Vlahovic in occasione del secondo gol.

Manolas 6 – Il migliore della difesa azzurra, non perde la calma e la giusta lucidità. Con buoni interventi non permette alla squadra viola di essere ancora più pericolosa e realizzare altri goal.

Di Lorenzo 5 – Schierato da Gattuso ancora una volta centrale difensivo deve, in qualche occasione, aiutare Luperto in difficoltà nel ruolo di terzino sinistro. Ritornato nel suo ruolo naturale a destra, la sua prestazione non migliora. In occasione dl goal di Chiesa, intervenire sull’attaccante viola con ritardo.

Luperto 4 – In notevole difficoltà sull’out di sinistra . Insicuro, non riesce ad arginare le offensive degli avversari che affondano con facilità. Riportato, da Gattuso, nel suo ruolo naturale al centro della difesa commette errori di inesperienza ed, in occasione del raddoppio della Fiorentina, permette a Vlahovic di calciare a giro col sinistro non lasciando scampo ad Ospina.

Allan 5,5 – Cerca di metterci impegno ed aggressività, ma molte volte gira a vuoto. Prova a sfondare per vie centrali tentando l’inserimento, ma la sua prestazione non produce alcun affetto positivo.

Dal 56′ Demme 5,5 – Tenta di dare ordine a metà campo e di collegare i reparti di una squadra che si stava allungando troppo sul terreno di gioco. Ferma un contropiede della Fiorentina, ma ancora deve trovare l’affiatamento con i compagni di reparto ed il giusto minutaggio.

Fabian 4,5 – Regista non è, e lo si continua a vedere. Sbaglia alcune verticalizzazioni e porta troppo il pallone. Poche idee e scarsa precisione anche nelle conclusione in porta. Non migliora la sua prestazione nella ripresa quando gioca da mezzala.

Zielinski 5 – Sembrava essere sulla strada della ripresa con l’arrivo di Gattuso, ma questa sera fa un passo indietro. Effettua giocate senza incisività, impreciso nelle conclusioni, risulta evanescente e fuori dal gioco.

Dal 65′ Lozano 6 – Entra e porta, finalmente, un po’ di vivacità ed inventiva sulla fascia di destra. Non riceve però la giusta collaborazione da parte dei compagni che restano statici e non effettuano qui movimenti utili per una intesa vincente col calciatore messicano. Costringe i difensori avversari a commettere alcuni falli per fermarlo. Aumenta il minutaggio e Gattuso farebbe bene ad utilizzarlo maggiormente.

Callejon 5 – Ritorna ad effettuare inserimenti giusti con la tempistica occorrente per finalizzare, ma ancora gli manca la precisione. Nel primo tempo si divora, solo di fronte al portiere, un goal mandando fuori di testa. Nel secondo tempo si perde insieme a tutta la squadra azzurra e viene sostituito da Llorente.

Dal 75′ Llorente sv – Un paio di colpi di testa e nulla più.

Milik 5 – Ancora una prestazione lontana da quelle che in molti si attendono dall’attaccante. Un bella giocata, ad inizio match, avrebbe meritato miglior fortuna, ma Dragowski compie una gran parata. Riceve, comunque, pochi palloni giocabili.

Insigne 5 – Si attiva per rendere la catena di sinistra efficace. Qualche idea discreta, ma non si rende mai pericoloso. I compagni non gli forniscono il supporto di cui Lorenzo avrebbe bisogno.

Vincenzo Vitiello

