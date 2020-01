Gattuso: “Abbiamo fatto il solletico agli avversari! I ragazzi devono dirsi le cose in faccia”

Rino Gattuso, al termine di Napoli-Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Ecco quanto dichiarato dal mister: “Sono molto preoccupato. Oggi la squadra ha fatto il contrario di quanto preparato in settimana. Mi aspettavo una buona prestazione invece abbiamo fatto il solletico agli avversari. Oggi abbiamo toccato il fondo e bisogna capire che strada prendere. Il vero responsabile è sempre l’allenatore, ma c’è qualcosa in più. Bisogna fare una riflessione attenta su quello che si vuole fare. A me piacciono le sfide e non ho accettato Napoli a caso. Questa squadra sta giocando col fuoco e mi pare che non se ne sia resa conto. Devo valutare con il mio staff come uscire da questa brutta situazione. Non bisogna guardare alla Chapions League, ma alla classifica. Ai ragazzi dici che bisogna guardarsi in faccia, farsi due domande e capire cosa non va. Stasera andremo in ritiro a Castel Volturno per stare insieme e capire cosa fare. La squadra ha deciso di andare in ritiro e non la società. Multe? Sarebbe facile dire che il problema è quello, ma c’è dell’altro, manca il furore agonistico. Il problema fondamentale è che questi ragazzi devono dirsi le cose in faccia e chiarirsi. Ho giocato con tanta gente che mi stava antipatica, ma in campo davo tutto, poi fuori dal campo ci stavo lontano da quelli che non mi piacevano. Siamo stati una squadra piatta e, come ho detto prima, abbiamo fatto il solletico agli avversari. Koulibaly? Non lo so se rientra contro la Juve, ha ancora un edema che non si è riassorbito del tutto. Ripeto: questi ragazzi devono dirsi le cose in faccia se vogliono superare il momento. Penso di avere in mano una squadra forte a livello tecnico, ma devo capire come fare a cavare il massimo da questi ragazzi.”

