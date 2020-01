San Paolo, continua la protesta ad oltranza

Le curve continuano a rimanere spente

Sono ormai diverse settimane che il San Paolo non è più lo stesso, anzi è ormai diventato terra di conquista per le squadre avversarie che mai come quest’ anno hanno sbancato più volte un campo che negli anni è stato sempre considerato l’ arma in più del Napoli. Tante volte il fattore tifo è stato determinante in molte situazioni, con i tifosi azzurri che spingevano la squadra alla conquista di un risultato e di rimonte impossibili in momento complicati.

Oggi invece le cose sono drasticamente cambiate, il tifo è assente dato lo sciopero del tifo organizzato, e il San Paolo ha perso la sua marcia in più e si presenta con ampi spazi vuoti e privo di tifo a sostegno dei colori azzurri. I giocatori in primis ne risentono del clima che si è creato che molte volte sembra quello classico di un’ amichevole estiva.

Ormai la questione è nota a tutti compresa la società , che nonostante le continue richieste di organizzare un tavolo con le parti per trovare una soluzione, continua per la sua strada e nella volontà di confermare quanto scritto all’ interno del regolamento che prevede tra le tante regole multe a chi non rispetta i posti assegnati , chi occupa le scale e chi preferisce guardare la partita senza sedersi e alla seconda infrazione la possibilità di essere punti con un daspo. Anche alcuni esponenti della politica cittadina stanno cercando di mediare in questa situazione, si era addirittura pensato ad una sorta di fan zone dove con la possibilità di allestire palchetti per i lanciacori e di prevedere una vendita senza posti assegnati ma anche la burocrazia in questo caso fa la sua parte vietando questo tipo soluzione.

Per fare un paragone con il resto d’ Europa basti pensare che alcuni club hanno pensato a diverse soluzioni per favorire la parte di tifoseria più calda.

Per esempio in Inghilterra molte società starebbero pensando a creare settori dello stadio senza posti a sedere o almeno a creare aree dove poter rifare liberamente. Basti pensare al Crystal Palace club di Premier League che consente ai loro tifosi di poter occupare una parte dello stadio per tifare in modo libero con l’uso di striscioni e di tamburi oppure lo stesso Borussia Dortmund che non prevede posti a sedere ma solo gradinate per il suo muro giallo. Anche gli scozzesi del Celtic hanno creato una porzione di curva libera per i propri fan più caldi. Inoltre numerosi club di Premier stanno pensando di adottare soluzioni che vanno nella stessa direzione.

Sia ben chiaro, parliamo di tifo e non di atti violenti che vanno duramente condannati, ma forse visto anche il momento difficile che vive la squadra è doveroso almeno provare a trovare un punto d’ incontro tra le parti in causa e far tornare il San Paolo a ruggire come un tempo.

