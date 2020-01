Sconfitta nella sfida salvezza. Classifica dura

Il Napoli primavera esce sconfitto dallo scontro salvezza contro il Pescara e la situazione in classifica resta sempre più delicata con la squadra guidata da Roberto Baronio che continua ad occupare l’ ultimo posto in classifica e il rischio retrocessione si fa sempre più concreto, una rete al 79° siglata da Martella su rigore condanna il Napoli alla sconfitta.

La primavera azzurra non naviga in una buona situazione di classifica e rischia di non poter disputare il massimo campionato di categoria il prossimo anno.

