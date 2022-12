Napoli, il report della seduta di allenamento mattutina

La SSC Napoli ha pubblicato il report della seduta di allenamento mattutina presso il Winter Football Series by Regnum.

Il Napoli continua con le sedute di allenamento presso il Winter Fotball Series by Regnum. Anche questa mattina la SSC Napoli ha pubblicato il report della seduta. Salvatore Sirigu ha continuato con il lavoro personalizzato. La Società ha inoltre annunciato che anche nel pomeriggio ci sarà una seduta.

“Seduta mattutina per il Napoli al Winter Football Series by Regnum. La squadra ha svolto lavoro in palestra. Il gruppo dei portieri, contestualmente, è stato impegnato in un lavoro tecnico in campo. Sirigu ha svolto allenamento personalizzato. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Demme-Salernitana: possibile prestito a gennaio

Juventus, inchiesta Prisma: 22 operazioni nel mirino della procura

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Marche, nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.0: avvertita a Pesaro e Urbino