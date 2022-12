Napoli-Crystal Palace, Politano presente: non ha danni al ginocchio

L’attaccante del Napoli Matteo Politano sarà presente in occasione della sfida amichevole contro il Crystal Palace.

Il giocatore del Napoli Matteo Politano sarà in campo in occasione dell’amichevole contro il Crystal Palace in programma sabato 10 dicembre. L’attaccante ha preso parte anche alla gara contro l’Antalyaspor rimediando un colpo al ginocchio. Per tale ragione la sua presenza contro il Crystal Palace era in dubbio, ma il quotidiano Repubblica afferma che il ginocchio dell’attaccante non presenta alcun problema.

“Gli azzurri si sono allenati pure ieri: piscina per Lobotka e Demme, personalizzato in campo per Rrahmani e Sirigu. Buone notizie per Politano e Juan Jesus. L’attaccante ha lavorato regolarmente e quindi ha smaltito senza problemi il colpo al ginocchio rimediato nel corso del match di mercoledì, il difensore brasiliano – assente contro l’Antalyaspor – ha saltat la sfida contro l’Antalyaspo per un affaticamento, ma è tornato regolarmente in gruppo e quindi ci sarà con il Crystal Palace.”

Fonte foto: Instagram, @matteopolitano16

