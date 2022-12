Demme-Salernitana: possibile prestito a gennaio

In caso di addio il Napoli agirebbe sul mercato per rimpiazzare Diego Demme

Diego Demme vuole giocare con continuità e ciò potrebbe spingerlo a lasciare il Napoli già a gennaio. Sull’ex Lipsia insiste la Salernitana, che lo vorrebbe in prestito. La redazione di Sky Sport riferisce che, nel caso in cui Demme dovesse lasciare il club partenopeo, lo stesso agirebbe poi sul mercato per trovare un sostituto, con caratteristiche simili a Lobotka.

Fonte foto: Instagram @diegodemme

