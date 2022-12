Antalyaspor-Napoli, il commento del club azzurro dopo la gara

Il Napoli batte l’Antalyaspor per 2-3 e la Società partenopea commenta la gara amichevole sul proprio sito ufficiale.

È da poco terminata la sfida amichevole tra Napoli ed Antalyaspor. Il club partenopeo ha battuto i padroni di casa per 2-3. La SSC Napoli ha commentato la sfida sui propri canali ufficiali.

“Il Napoli batte l’Antalyaspor per 3-2 e vince la prima amichevole in Turchia al Winter Football Series. In copertina ci va Raspadori a segno con una doppietta che brilla di luce propria. Jack mostra tutta la sua sensibilità tecnica accarezzando il pallone prima con un destro che, dopo neppure 10’ minuti, si incastra tra palo e traversa, e poi all’ora di gioco con il medesimo colpo che bacia l’angolo basso. Due chicche che fanno la gioia dei puristi della balistica.”

Fonte foto: Instagram @adrienrabiot_25

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Simeone: “Chi spera in un passo falso del Napoli: dovrà stancarsi a pensarlo”

Rinnovo Lobotka-Napoli, mancano solo le firme: ecco quando l’annuncio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici