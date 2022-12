Napoli, Rrahmani sempre più in forma: la situazione del difensore

Il difensore del Napoli Amir Rrahmani sta recuperando da un infortunio avvenuto durante la gara contro la Cremonese.

Il difensore del Napoli Amir Rrahmani non scende in campo dall’inizio di ottobre, quando il club azzurro ha sfidato la Cremonese. Pian piano il giocatore originario del Kosovo sta recuperando dal suo infortunio. Rrahmani non è sceso in campo per la sfida amichevole contro l’Antalyaspor ma sarà certamente presente nella sfida contro il Crystal Palace.

Ecco le ultime riportate dal quotidiano Repubblica:

“Il Napoli scenderà in campo al Corendon Airlines Park Antalya Stadium e la partita sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky ( in pay per view). Ci sarà spazio durante i 90’ per quasi tutti gli azzurri convocati per il ritiro autunnale e l’unico a restare in disparte dovrebbe essere Rrhamani, solo però per motivi precauzionali. Il difensore kosovaro è infatti guarito e si candida per giocare uno spezzone di gara domenica contro il Crystal Palace, nel secondo test che chiuderà la trasferta a Belek. Scatta il conto alla rovescia per la volata scudetto.”

