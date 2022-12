Rabiot avverte il Napoli: “Non è finita per lo Scudetto”

Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot ha parlato della lotta scudetto in Serie A lanciando un chiaro messaggio al Napoli.

Adrien Rabiot ha lanciato un messaggio al Napoli molto chiaro in vista della ripresa del campionato. Il Napoli è al primo posto della classifica di Serie A con 41 punti, la Juventus è invece terza con 31. Il centrocampista bianconero ha fatto però sapere che la lotta al titolo è tutt’altro che chiusa.

“Le due stagioni con Allegri in panchina sono state importanti per me in quanto mi ha fatto crescere dal punto di vista del gioco. Lui mi ha voluto alla Juventus anni fa. Allegri mi spinge ad attaccare, spesso mi dice che sono un giocatore in grado di segnare più gol. Abbiamo cominciato la stagione con il piede sbagliato, il cammino è complicato perché in classifica siamo staccati dal Napoli, ma la prima parte del campionato non è ancora finita e secondo me potremo fare grandi cose. Anche Chiesa e Pogba tra poco torneranno e ci daranno una mano. Non è ancora finita per quanto riguarda lo scudetto.”

