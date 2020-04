Lukaku accusa:”Serviva uno juventino positivo per fermare tutto”

Parole forti nel corso di una diretta instagram

Romelu Lukaku non le manda certamente a dire, e durante una sua diretta su instagram organizzata dal suo sponsor personale si lascia andare a parole molto forti. Ecco quanto dichiarato: “La salute viene prima di ogni cosa. Perché dobbiamo giocare se nel mondo c’è gente che rischia la vita? Eppure è necessario che il giocatore della Juve sia positivo affinché il calcio si fermi: è normale tutto ciò? No, non è normale. Ammetto che il calcio mi manca, però adesso l’importante è la salute della gente. Tutto il resto è secondario”.

