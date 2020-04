Il PSG fa la spesa in Italia, anche Koulibaly nel mirino

Anche Milinkovic-Savic piace

Secondo quanto riportato da Le Quotidien du Foot, il PSG starebbe preparando un doppio colpo di mercato dalla Serie A. I Parigini hanno nel mirino Koulibaly e Milinkovic-Savic, i due acquisti verrebbero finanziati attraverso la cessione di Neymar, il quale è sempre più lontano da Parigi. I rapporti del brasiliano con il club sono ai minimi storici, con la voglia dichiarata del giocatore di tornare a Barcellona per ritrovare i suoi vecchi compagni. Per Koulibaly il Napoli chiede una cifra intorno ai 100 milioni, e la sua cessione arriverebbe in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions. Per il calciatore biancoceleste invece la valutazione si aggira intorno ai 70-80 milioni, ma difficilmente Lotito si lascerà convincere soprattutto se i biancocelesti dovessero lottare o addirittura vincere lo scudetto una volta che il campionato riprenderà.

