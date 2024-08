Mario Rui può lasciare il Napoli in caso di offerta

Il terzino del Napoli Mario Rui potrebbe andar via dal club azzurro in caso dovesse arrivare un’offerta interessante.

Si parla sempre di più del futuro incerto del terzino del Napoli Mario Rui. Il giocatore originario del Portogallo sarebbe tra gli azzurri in uscita, ragion per cui potrebbe lasciare la squadra campana in caso dovesse arrivare un’offerta ritenuta idonea.

Ecco in seguito quanto riportato in merito alla situazione dall’odierna edizione de Il Corriere dello Sport:

“La rivoluzione, però, non s’è fermata: ieri Mario Rui non ha ricominciato la preparazione insieme con il resto del gruppo dopo il giorno e mezzo di riposo concesso dal tecnico, e nel pomeriggio il club ha comunicato di avergli concesso una parentesi di riposo fino a sabato, data della partita di Coppa Italia contro il Modena. Che Mario, evidentemente, salterà: la realtà è che è in uscita e il suo agente Mario Giuffredi sta lavorando a una nuova destinazione. Appuntamento dopo la Coppa Italia.”

