Sky Sport – Gaetano al Parma, subito Brescianini per sostituirlo

Il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha posto l’attenzione sul mercato del Napoli. Ore calde per la cessione di Gianluca Gaetano al Parma. Manna aspetta solo l’ok per le visite mediche di Marco Brescianini. “Il Napoli aspetta Marco Brescianini: il centrocampista arriverà dal Frosinone in prestito con obbligo di riscatto. La giornata di oggi dovrebbe essere decisiva per il passaggio di Gianluca Gaetano al Parma”.

