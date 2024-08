La Stampa – Cairo in casa Napoli, due azzurri nel mirino: Simeone e Mario Rui

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato del Torino. Urbano Cairo avrebbe messo nel mirino Robin Gosens e Giovanni Simeone. Il tedesco è in uscita dall’Union Berlino, e vorrebbe tornare in Italia. I due club cercano un’intesa, il giocatore è valutato 10 milioni, mentre il Toro è arrivato ad offrire, si legge, 1 milione di prestito oneroso e 7 di riscatto obbligatorio con un certo numero di presenze. I prossimi giorni saranno decisivi. L’alternativa in quel ruolo è l’esperto portoghese Mario Rui.

Per quanto riguarda l’attacco piace Giovanni Simeone, considerato il profilo perfetto da affiancare a Zapata. Se Simeone arrivasse a Torino potrebbe fare il percorso Sanabria, bocciato dal tecnico Vanoli.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mario Rui ai saluti, si attende un accordo per la cessione

Empoli su Natan: la richiesta del club sulla formula

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi