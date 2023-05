Arresto ultras, il comunicato stampa della SSC Napoli

La SSC Napoli ha pubblicato attraverso il proprio sito ufficiale un comunicato stampa dopo l’arresto dei sei ultras azzurri.

Qualche giorno fa è giunta la notizia dell’arresto di sei ultras del Napoli, riconducibile agli scontri avvenuti contro i tifosi dell’Ajax. La SSC Napoli ha pubblicato un comunicato stampa in cui si specifica che uno di essi non ha preso parte all’incontro tra il Presidente Aurelio De Laurentiis ed i capi ultras.

Di seguito il comunicato:

“Il Calcio Napoli precisa che il signor Gennaro Grosso, arrestato (come riferito da fonti stampa) per presunte aggressioni ai danni dei tifosi dell’Ajax, non ha mai preso parte all’incontro tra il Presidente De Laurentiis e i capi ultrà, incontro di cui la Prefettura di Napoli era stata preventivamente avvisata. La foto che ritrae il Presidente De Laurentiis con gli ultrà è stata scattata alla fine dell’incontro in prossimità di un’entrata dell’Hotel Britannique. Il signor Grosso si è evidentemente inserito successivamente tra i tifosi sopraggiunti all’incontro stesso, al quale erano presenti funzionari della DIGOS.”

Fonte foto: Flickr.com

