Bologna-Napoli, la probabile formazione azzurra

Il Corriere dello Sport riporta il punto della situazione sulla probabile formazione del Napoli per il match contro il Bologna.

Mancano solo due giorni alla sfida tra Bologna e Napoli, che si disputerà alle ore 15 presso lo Stadio Dall’Ara. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta le ultime sulla formazione che Luciano Spalletti dovrebbe schierare in campo.

“Sembra inamovibile, in attacco, Victor Osimhen, nonostante l’ira post-sostituzione di domenica, una reazione che non è piaciuta a Spalletti ma che l’allenatore ha compreso per l’astinenza da rete del nigeriano contro i nerazzurri. Il Napoli che scenderà in campo a Bologna, domenica, non potrà fare a meno di Osi, che insegue il primato nella classifica dei marcatori duellando a distanza con Lautaro, distante tre reti (23 a 20). Al suo fianco, nel 4-3-3 che ha in mente Spalletti, ci sarà spazio per Kvaratskhelia a sinistra e, salvo sorprese, Politano a destra. Almeno in attacco non sono previste novità, anche perché mancherà lo squalificato Elmas e l’infortunato Lozano. Troveranno spazio a gara in corso Raspadori e Simeone, spera di giocare qualche minuto anche Zerbin, per cui è sempre valida l’opzione terzino, nonostante Di Lorenzo sia uno stakanovista che non avverte la fatica.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Contatti tra il Napoli e Luis Enrique, lo spagnolo apre all’azzurro

Calciomercato: Il Napoli su Koopmeiners

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Juventus – Di Maria sempre più lontano da Torino