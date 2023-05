Roma, rifiutato affitto ad un turista georgiano: la clamorosa ragione

Il proprietario di un appartamento a Roma ha rifiutato di ospitare un turista georgiano, il motivo ha a che fare con Khvicha Kvaratskhelia.

Un turista georgiano ha raccontato sui social la sua disavventura avvenuta a Roma, dove si è visto rifiutare l’affitto di un appartamento per una ragione a dir poco sconvolgente.

Ecco i dettagli riportati dal quotidiano Il Messaggero:

“Un gruppo di turisti di Tblisi ha visto la propria prenotazione di un appartamento in centro a Roma cancellata a causa del loro legame con Napoli e Kvaratskhelia. «Avevamo programmato un tour in Italia – racconta uno di loro in una lettera pubblicata sui social – abbiamo comprato biglietti aerei, prenotato hotel e appartamenti a Roma, Firenze, Milano… Quando pensavamo che fosse tutto sistemato, due giorni fa abbiamo perso i contatti con il proprietario dell’appartamento a Roma. Lo sfortunato turista, per non rischiare, decide di cancellare la prenotazione ed è a quel punto che riceve un messaggio su WhatsApp dal proprietario: «So che venite dalla Georgia e volete il mio appartamento, ma io odio Napoli e Khvicha mi ha fatto soffrire tanto quest’anno. Per favore, trovate un altro appartamento». La lettera del turista, corredata da uno screenshot della chat con il padrone di casa romano, si conclude con un’amara considerazione: «Non penso che a Firenze dovremo avere paura della stessa cosa, ma temo che a Milano saremo costretti dormire in un parco o in stazione, lì la gente sarà più amareggiata».”

La notizia è stata riportata anche dal giornalista georgiano Dachi Tsurtsumia:

Fonte foto: Flickr.com

