Calciomercato: Beto accostato al Napoli, le parole dell’attaccante

L’attaccante dell’Udinese Norberto Beto, accostato di recente al Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Norberto Beto è stato spesso accostato al Napoli a causa del forte interesse che la Società partenopea avrebbe per il giocatore. Recentemente proprio l’attaccante originario del Portogallo ha parlato ai microfoni di Sky Sport della vicenda.

Stando alle sue parole, attualmente Beto penserebbe solo all’Udinese ed a vincere le ultime due gare con la maglia del club friulano.

“La mia è stata una stagione positiva anche se ho fatto meno gol. Per quanto riguarda il mio futuro si parla di me, ma io non parlo di queste cose. Ho un contratto con l’Udinese e penso solo a vincere le ultime partite. La mia testa non è al futuro, davvero. Non ci penso.”

