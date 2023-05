Spalletti, ci sarà un ultimo tentativo di De Laurentiis per trattenerlo

Secondo quanto si legge su Sportitalia, il Presidente Aurelio De Laurentiis farà un ultimo tentativo per trattenere Luciano Spalletti.

I rapporti tra il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed il tecnico Luciano Spalletti sembrerebbe ormai tesi. Il futuro del tecnico di Certaldo sulla panchina azzurra non è per nulla scontato; secondo Sportitalia Aurelio De Laurentiis farà un ultimo tentativo per continuare il cammino professionale con lui.

Ecco quanto riportato:

“Circola una notizia secondo la quale il presidente De Laurentiis farà un ultimo disperato tentativo per convincere Spalletti a restare. Ma il rapporto tra i due è ormai ai ferri corti. Per quanto riguarda il direttore sportivo, in caso di addio di Giuntoli, per sostituirlo non è da escludere una soluzione interna.”

Fonte foto: Flickr.com

