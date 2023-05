Zielinski vuole restare a Napoli, ma il club ha individuato il sostituto

Il centrocampista Piotr Zielinski vorrebbe restare a Napoli, ma la Società avrebbe già individuato il suo sostituto.

Da giorni si parla ormai del futuro di Piotr Zielinski con il Napoli, che sarebbe più che incerto. Il giocatore polacco vorrebbe conItnuare la sua avventura con il club azzurro, tuttavia la Società avrebbe individuato il Lazar Samardzic il suo sostituto ideale.

Ecco quanto si legge sul quotidiano Tuttosport:

“Samardzic (21) – si legge sul quotidiano – è stato seguito ripetutamente con l’Udinese, dal vivo o anche in tv, viene ritenuto il nuovo Zielinski, dunque accostato ad un ruolo già coperto. Ma Zielinski ha anche il contratto che scadrà nel giugno del 2024 e il Napoli non vorrebbe vederlo andar via a parametro zero: tra un po’ si ricomincerà a parlare di lui di rinnovo, una esigenza che appartiene a chiunque. Zielinski ha ammiratori ovunque, un anno fa disse di no al West Ham, ha intenzione di restare a Napoli ma le insidie del mercato sono sempre attuali: e Smardzic gli somiglia anche assai.”

Fonte foto: Flickr.com

