Rodgers non rischia contro il Napoli, in campo tutti i titolari

Rodgers non si fida del Napoli, il tecnico pensa alla formazione: tutti titolari in vista del match di questa sera.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Rodgers, grandissimo amante dell’Europa League non sarebbe assolutamente intenzionato a rischiare contro il Napoli. Proprio per questo motivo starebbe pensando di schierare la formazione titolare per questa sera. L’obiettivo dell’allenatore è quello di acciuffare subito punti importanti da portare a casa, per non correre il rischio di arrivare in affanno nell’ultima gara del girone.

Vardy partirà dal primo minuto nel 4-2-3-1, alle sue spalle il terzetto Albrighton-Maddison-Barnes, davanti al centrocampo Tielemans e Ndidi. Per quanto riguarda la difesa, ci sarà un ex atalantino, Castagne, con Bertrand sull’altra corsia, al centro la coppia Soyuncu e Vestergaard, mentre in porta Schmeichel.

