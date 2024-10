Corriere dello Sport – Il gesto di Lukaku: ha chiesto al ct del Belgio di non essere convocato

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul gesto di Romelu Lukaku. Il giocatore ha chiesto a Domenico Tedesco, ct del Belgio, di non essere convocato per gli impegni di Nations League. Dunque, Big Rom resterà a Castel Volturno a lavorare con gli altri ragazzi, che come lui, non saranno impegnati con le rispettive nazionali. Questo è quanto riportato a riguardo:

“Rom, per la cronaca, salterà le sfide con la Francia e soprattutto con l’Italia dei suoi amici Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori. Magari nel weekend, approfittando dei giorni di pausa che Conte concederà al gruppo, farà un salto a Bruxelles, a casa, dai suoi figli, ma prima di tutto dovrà parcheggiare il Napoli in sosta. E dovrà farlo in prima fila, al primo posto in classifica: comodo, bello, preciso, esattamente com’è accaduto dopo la partita contro il Monza”.

