Il Mattino – Politano sogna la Nazionale: ma il modulo di Spalletti non esalta le sue qualità

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul sogno di Matteo Politano. L’azzurro, dopo l’ottimo inizio di campionato, sogna la convocazione in nazionale:

“Politano continua a cullare la speranza di una nuova chiamata in Nazionale. Magari già per il prossimo doppio turno di Nations League contro Belgio e Israele. A quanto pare, però, il sogno è destinato a rimanere tale. Almeno fin quando Spalletti giocherà – come sta facendo e come sembra intenzionato ancora a fare – con il 3-5-2. Un modulo che certamente non esalta le caratteristiche dell’attaccante romano. Matteo, dal canto suo, continua a lavorare testa bassa e si concentra sull’azzurro – quello del Napoli – sui dettami impartiti da Conte e sul magic moment che sta vivendo la squadra”.

