Koulibaly ai tifosi: “Sono tornato per restare, grazie per l’accoglienza”

Discorsi di Koulibaly al suo arrivo a Napoli

Kalidou Koulibaly è tornato questa mattina dal Senegal, dopo i festeggiamenti per la vittoria della Coppa d’Africa. Ad attendere il difensore azzurro, c’era una nutrita presenza di tifosi azzurri e senegalesi ai quali Koulibaly ha rivolto un discorso. Ecco quanto dichiarato:

“Sono molto felice, questa accoglienza mi fa molto piacere. Ho visto quello che avete fatto per me quando non c’ero io, i tanti video che mi avete dedicato, ve ne sono davvero grato. Ora però fate piano perché non parto, non vado via. Sono tornato a Napoli per restare. Sono orgoglioso di essere con voi. Sono felice per quanto è accaduto in Senegal, ci sono stati tanti festeggiamenti. E mi fa piacere che ci sia stato tanto entusiasmo anche qui a Napoli”.

