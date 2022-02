Zaccone: “Nessun indizio su Bezos al Napoli, ma altri investitori potrebbero avere interesse”

Zaccone torna sull’ipotesi di Bezos come nuovo proprietario

In diretta ai microfoni del programma radiofonico I Tirapietre, è intervenuto il giornalista Maurio Zaccon che ha parlato del prossimo impegno del Napoli. Inoltre, è tornato sull’argomento che riguarda una nuova proprietà per il club azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Mi auguro che resista la mentalità che Spalletti è riuscito a infondere tutta la stagione. I nerazzurri sono solidi, favoriti per il titolo, ma non mi sono mai sembrati “ammazza campionato”. Questo Napoli, però, ha resistito anche in quella parentesi negativa, non mi fa temere la squadra avversaria. Ha dimostrato di essere cresciuto. Sono convinto che gli azzurri possano dire la loro e galvanizzati da uno stadio pieno al cinquanta per cento. Jeff Bezos interessato all’acquisizione del Napoli? Non abbiamo elementi di prova e nemmeno indizi reali, in tal senso. Ma è possibile che qualcuno venga a Napoli ad investire per le potenzialità della città. Non dimenticatevi di Apple, per esempio, è venuta qui ed ha fatto l’Academy. Che sia possibile si, ma non abbiamo altri elementi”.

