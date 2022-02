Paolo Cannavaro su Insigne: “Chi è figlio di questa città riceve sempre eccessive responsabilità”

Paolo Cannavaro sull’addio di Insigne

L’ex capitano del Napoli Paolo Cannavaro è intervenuto in diretta ai microfoni di Si Gonfia la Rete, dove tra i tanti argomenti trattati ha parlato anche dell’addio di Lorenzo Insigne. Ecco quanto dichiarato:

“Sono sicuro che renderà partecipi tutti della situazione ed è giusto farlo a fine campionato. Darà tutto fino alla fine anche se non sarà facile per lui, perché chi è figlio di questa città riceve sempre eccessive responsabilità. Lui non ha paura di questo, mi auguro possa fare tutto nel migliore dei modi. Mi rivedo sicuramente in lui. Però per adesso è meglio parlarne meno possibile, bisogna parlarne al momento giusto.”

