Il Mattino – Osservatore Kvaratskhelia: “Sapevo che sarebbe diventato una stella”.

Temur Shalamberidze, osservatore di Kvicha Kvaratskhelia, ha parlato della scoperta del giocatore al quotidiano:

“È stato un attimo: l’ho visto e subito dopo sono corso dal presidente della Dinamo Tiblisi per la quale mi occupo dello scouting da oltre 20 anni. Ho sempre pensato che sarebbe diventato una stella – assicura ai taccuini de Il Mattino -, ma ammetto che non mi aspettavo che accadesse con tanta velocità”.

Shalamberidze reputa Napoli “la scelta ideale” per il giovane talento georgiano: “Negli anni scorsi in tanti club europei si sono avvicinati a lui e forse avrebbero stuzzicato di più la sua fantasia, ma alla luce di come sta giocando il Napoli, di quanto bene stia facendo a livello europeo, penso proprio che sia stata la squadra perfetta per esaltare le sue qualità”.

Fonte foto: Instagram @kvara7.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciopoli, la Juventus presenta un nuovo ricorso al TAR del Lazio

Giuffredi, ag. Di Lorenzo: “Stiamo trattando il rinnovo con il Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Arrestati a Milano i trapper Baby Gang e Simba La Rue