Corriere dello Sport – Possibile nuovo numero di maglia per Kvara: c’è la numero 7

L’edizione odierna del quotidiano, oltre a evidenziare la forte presenza del Psg, alla ricerca di un nuovo numero 7, che in questo caso potrebbe essere Khvicha Kvaratskhelia. Si è soffermata anche sulla concreta possibilità che il georgiano possa cambiare numero di maglia anche al Napoli:

“Numero impegnativo, pesantissimo, il preferito da Khvicha Kvaratskhelia, cresciuto a pane e Cristiano Ronaldo. Quella maglia, se vuole, può prendersela anche al Napoli dalla prossima stagione, quella della rivoluzione. Era di Elmas quando è arrivato e per questo scelse la 77. Ora che il nordmacedone non c’è più, può farla sua. Non desidera altro, Antonio Conte. Non fa una piega De Laurentiis, che vuole tenerlo e far ripartire il Napoli da Kvara. Del resto, il contratto parla chiaro: la scadenza è nel 2027″.

