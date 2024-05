Rinnovo Gasperini, ecco l’offerta dell’Atalanta

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dovrebbe firmare in tempi brevi il rinnovo con il club bergamasco.

Gian Piero Gasperini sarebbe pronto al rinnovo con l’Atalanta. Il tecnico era stato accostato al Napoli in più occasioni ma a quanto pare avrebbe deciso di rimanere in nerazzurro.

Tuttomercatoweb si è soffermato sulla situazione, in particolare sulle cifre del nuovo accordo:

“Il legame è sempre stato molto forte, molto solido, basato su rispetto reciproco e affetto reciproco, dovuto a tanti anni che siamo insieme. Questo non è mai mancato, poi chiaramente c’è il calcio di mezzo: sono otto anni che siamo insieme, a volte si può anche parlare tecnicamente. Su rinnovi, in passato non ci sono mai stati problemi di questa natura e quindi non c’è mai stato nessun problema tra di noi. Io sono sempre stato legato e vincolato all’Atalanta, poi dopo otto anni, se uno avverte un po’ di stanchezza e di fatica, può pensare che sia il momento giusto per uscire. Sono riflessioni normali, che si possono fare da entrambe le parti: si è andati nella direzione di continuare e siamo entrambi felici.

La firma non c’è ancora stata, ma arriverà. Così la domanda è successiva: quanto guadagnerà Gasperini all’anno dopo questa straordinaria stagione? Il tecnico nerazzurro sfonderà la linea Maginot dei cinque milioni di euro, diventando il più pagato, anche più di Simone Inzaghi (che per ora è a quota 5) e davanti a Thiago Motta che dovrebbe andarne a percepire quattro all’anno.

Saranno circa 5,3 i milioni di euro, all’anno, percepiti dal Gasp. L’offerta dell’Atalanta è valida fino al 30 giugno del 2026, la richiesta sarebbe al 2027. Possibile poi l’inserimento della solita opzione per un’altra stagione, ma le parti ufficializzeranno l’accordo a stagione finita, cioè dopo la festa di venerdì sera e la sfida contro la Fiorentina di domenica.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

