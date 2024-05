Corriere dello Sport – Conte, prima richiesta in difesa: ADL lo accontenta

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle richieste di mercato da parte di Antonio Conte. Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole accontentare il tecnico e puntare tutto su Alessandro Buongiorno, che già in passato aveva avanzato una proposta da 35 milioni più 5 di bonus:

“Procede la trattativa per Alessandro Buongiorno, il difensore ritenuto perfetto da Conte e già cercato dal Napoli prima ancora della scelta sul nuovo allenatore. Una pista in salita per motivi soprattutto economici, ma il Napoli vuole provarci e insiste.

Non è bastata, poche settimane fa, la prima proposta da 35 milioni più 5 di bonus per convincere Cairo. Il Torino aspetta offerte più alte, sa che potrebbero arrivare dalla Premier League, intanto il ds Manna dialoga col procuratore del centrale che a giugno volerà in Germania per gli Europei. Buongiorno sa della stima di Conte, il Napoli nei prossimi giorni proverà a capire quanto margine avrà per affondare il colpo in tempi rapidi”.

