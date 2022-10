Napoli-Rangers, Simeone: “Bella vittoria ma ora testa al campionato, Spalletti mi da libertà”

Il “Cholito” Simeone commenta la vittoria dei suoi e la sua doppietta

Il Napoli (già qualificato agli ottavi di finale di Champions League) si impone per 3-0 contro i Rangers e si porta a 15 punti nel gruppo A, 5 vittorie su 5 gare. A commentare la gara ai microfoni di SkySport è l’attaccante dei partenopei Giovanni Simeone, autore di una doppietta e premiato come uomo partita.

Queste le sue parole:

“Cerco sempre di dare tutto, siamo sempre a lavorare e questo premio (Man of the match) è anche per loro. Solo due argentini hanno segnato 4 gol nelle prime 4 in Champions? Io e mio papà, davvero? Non lo sapevo (ride ndr.). Liverpool? Abbiamo una partita in campionato importante prima, questi pochi giorni di recupero ci metteremo a posto per affrontarla come si deve perché abbiamo un campionato davanti. Spalletti mi ha dato libertà di essere quello che sono, di attaccare gli spazi come faccio io. Jack è un grandissimo ragazzo e giocatore, attacca tantissimo la profondità ed è un vantaggio perché crea spazio anche a me. Io sono sempre a disposizione del mister a prescindere dal minutaggio che ho, ogni munito che mi da lo sfrutterò. Peccato per l’eliminazione dell’Atletico Madrid, ma l’importante siamo noi”.

Fonte foto: Instagram @simeonegiovanni

