Napoli-Rangers, Napoli Rangers van Bronckhorst: “I goal presi hanno complicato tutto, ripresa di personalità”

Al termine di Napoli-Rangers, l’allenatore degli ospiti Giovanni van Bronckhorst ha commentato in conferenza stampa la sconfitta della sua squadra. Ecco quanto dichiarato:

“Dovevamo iniziare bene, ma ci siamo imbattuti in alcuni problemi e spesso al centro eravamo in inferiorità. Il Napoli s’è mosso molto bene, dovevamo avere una razione migliore, a fine primo tempo abbiamo sfiorato il 2-1. Nella ripresa siamo andati meglio, abbiamo creato più occasioni e mostrato personalità. Abbiamo reagito abbastanza bene dopo i gol, sono orgoglioso della risposta che ha dato la mia squadra. Ripeto, abbiamo creato abbastanza opportunità che non abbiamo colto, poi il 3-0 ha chiuso la partita. Oggi complessivamente abbiamo giocato meglio, nelle gare scorse abbiamo subito molti gol mentre oggi siamo stati più accorti e, al contempo, i miei ragazzi sono stati molto più coraggiosi. Il Napoli ha sfruttato le occasioni a disposizione, noi no.Ma dobbiamo anche essere realisti e guardare chi abbiamo davanti. Questa è la Champions e siamo in un momento in cui anche grandi squadre come Juventus e Barcellona non si sono qualificate, ora dobbiamo solo pensare ad alzare il nostro livello”.

