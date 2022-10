Napoli-Rangers, Spalletti: “I miei sono dei gladiatori, ad Anfield sarà uno spettacolo”

Luciano Spalletti commenta la vittoria dei suoi contro i Rangers

Il Napoli (già qualificato agli ottavi di finale di Champions League) si impone per 3-0 contro i Rangers e si porta a 15 punti nel gruppo A, 5 vittorie su 5 gare. A commentare la gara ai microfoni di SkySport è il tecnico dei partenopei Luciano Spalletti.

Queste le sue parole:

“Se si va a vedere alcuni di questi hanno giocato molto meglio, non hanno giocato l’ultima ma la cosa straordinaria e che di solito chi non gioca si porta dietro del nervosismo, questi giocatori no. Si allenano da top calciatori godendo della qualità del compagno, quando gli concedi spazio ribadiscono di volersi giocare il posto, ma sempre rimanendo disponibili verso la squadra e i compagni. E’ bello gestire un gruppo così perché rende tutto più semplice, i due scatti di Politano e Raspadori per andare a recuperare palla sulla ripartenza avversaria è un grande segnale. nel primo tempo abbiamo giocato benissimo, sono andati tutti a trovarsi lo spazio muovendosi con continuità per fare bene la fase di possesso e non dare riferimenti agli avversari.

C’è questa partecipazione a voler fare sempre qualcosa di più bello e importante anche in allenamento, dirgli che si deve giocare a due tocchi non serve più perché lo fanno da se, sanno benissimo quali devono essere i tempi di gioco. Quando perdono palla vanno a contrasto come dei gladiatori, sono tanto roba! La partita è lo specchio di come ti alleni, di quello che è il tuo atteggiamento, non si può sperare di fare belle partite se durante la settimana non fai bene, se non c’è questa voglia di fare bene.

Se questo mio Napoli ricorda qualche altra mia squadra? Ho avuto fortuna perché ho sempre avuto giocatori tecnici, quindi ho sempre allenato giocatori che facevano girar bene la palla, la Roma ha fatto vedere belle cose anche in Champions League. Avete visto Kim? E’ un portento, ogni volta che avverte il pericolo raddoppia le sue doti, è fortissimo!

La squadra ormai è impostata, devi renderli partecipi del calcio che vuoi fare, se vuoi attaccare devia attaccare, se devi pressare devi pressare. Fa parte del progetto che si porta avanti. Noi dobbiamo continuare così, penso che anche contro il Liverpool dovremo andare la e tentare di giocare la palla e metterli in difficoltà, cercando di impedirgli di esprimere le loro qualità. Non so se riusciremo a mantenere questo andamento, si va avanti ma senza fare progetti futuri, il futuro adesso è il Sassuolo e se non giochi da Napoli diventa una partita complicata, come contro ogni squadra. Ad Anfield ci giocheremo il primo posto nel girone e sarà uno spettacolo”.

