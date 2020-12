Insigne, scoppia il caso: “Se cerchi il capitano del Napoli con Siri trovi scritto terrone”

Ha dell’incredibile quello che è stato scoperto dal giornalista

Maurizio De Giovanni, giornalista del Corriere della Sera, ha scritto un articolo sul quotidiano esponendo un caso che riguarda il capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Il giornalista riferisce che se si cerca il 24 degli degli azzurri con Siri, motore di ricerca di IPhone, appare la parola terrone.

Ecco quanto è riportato:

“Mettiamo che vogliate conoscere le statistiche del vostro campione preferito. Immaginiamo che siate i fortunati possessori di un iPhone, di quelli che mettono a disposizione un’assistente elettronica dalla suadente voce femminile, per cui ricorriate a una richiesta sonora: cerca Lorenzo Insigne, direte con chiarezza e senza titubanze”.

La dolce voce sin-etica vi dirà la verità, che trattasi di un calciatore del Napoli e dell’Italia. Questo secondo, interessante concetto verrà tuttavia brutalmente smentito da quello che vi comparirà sul costoso display, e cioè che Lorenzo Insigne è un terrone. Proprio così. Una parola secca e inequivocabile, come un’apposizione, un titolo. Non calciatore, non fuoriclasse, non attaccante, niente di tutto questo. Terrone, c’è scritto sullo schermo“

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Giudice Sportivo: 5 squalificati in serie A. Cristante della Roma squalificato per bestemmia

Italo Cucci sulla Juventus: “Con Pirlo scudetto garantito, su Dybala presa una decisione importante”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Raciti: Speziale è libero, uscito da carcere per fine pena