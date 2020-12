UFFICIALE – Giudice Sportivo: 5 squalificati in serie A. Cristante della Roma squalificato per bestemmia

Giudice Sportivo: 5 squalificati in serie A. Il romanista Cristante squalificato d’ufficio per bestemmia in campo

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, dopo l’undicesimo turno di campionato, ha fermato per un turno cinque giocatori: si tratta dell’ala del Sassuolo Lukas Haraslin del Sassuolo, Daniel Akpa-Akpro della Lazio, Lisandro Magallan del Crotone e di Morthen Thorsby della Sampdoria.

Un turno di squalifica anche per il centrocampista della Roma Bryan Cristante.

Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 8.51 odierne) in merito alla condotta del calciatore Bryan Cristante (Soc. Roma) consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 23° del primo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile ed udibile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva;

P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Bryan Cristante (Soc. Roma) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.

