France Football – Diego Armando Maradona miglior centrocampista offensivo della storia

France Football ha eletto Diego Armando Maradona quale miglior centrocampista offensivo della storia

France Football ha organizzato una votazione per i migliori giornalisti sportivi del mondo per decidere il Dream Team del Ballon d’Oro all time, ovvero la squadra che più di tutte potrebbe rappresentare una selezione mondiale assoluta.

Diego Armando Maradona, il mito, la bandiera, la leggenda e il simbolo calcistico soprattutto della città di Napoli e di tutta l’Argentina, è stato eletto il miglior centrocampista offensivo di tutti i tempi. Il Pibe de Oro è stato votato tale dalla giuria di 140 giornalisti che si sta occupando di stilare l’11 perfetto.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – La Sampdoria rende omaggio a Maradona

Napoli, il rinnovo di Gattuso è cosa fatta! Siamo ai dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Affida letterina a palloncino, i doni portati dalla Polizia