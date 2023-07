Napoli stuzzicato dall’idea Milinkoivc Savic, Lotito chiede oltre 40 milioni

Milinkovic Savic nel mirino del Napoli

Il Napoli non ha smesso di seguire l’evolversi della situazione in casa Lazio legata al futuro di Milinkovic Savic, visto che il serbo ha un solo anno di contratto e nessun rinnovo in vista. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il club azzurro è stuzzicato dall’idea di poter regalare a Garcia un innesto di qualità al proprio centrocampo. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Milinkovic Savic ha un anno solo di contratto alla Lazio e diventa un oggetto del desiderio in un mercato drogato dai soldi arabi e dallo strapotere della Premier. La Juventus lo tenta da molti anni, Lotito chiede più di 40 milioni di euro, nella programmazione di Milinkovic Savic c’è anche la tentazione di un ingaggio da 20 milioni che arriva dall’Arabia Saudita. Il Napoli è alla finestra, si tratta di una tentazione che al momento non ha ancora prodotto nulla, potrebbe diventare un’idea più concreta soltanto se si configurasse un eventuale intreccio con Zielinski che piace alla Lazio di Sarri. Il centrocampista polacco ha un solo anno di contratto con il Napoli ma ha già dato disponibilità a rinnovare al ribasso rispetto ai 4 milioni di euro che percepisce con l’attuale intesa”.

